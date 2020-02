HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Aktie des für den Spezialmaschinenbauers Isra Vision angesichts einer Übernahmeofferte von Atlas Copco auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die gebotenen 50 Euro je Aktie in bar seien ein attraktiver Preis, schrieb Analyst Henning Breiter in einer ersten Reaktion am Montag. Aufgrund der Bedingungen bestehe ein nur geringes Risiko, dass die Transaktion scheitere. Insofern sei es ratsam, die Anteile anzudienen./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2020 / 08:55 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / 08:55 / MEZ



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0005488100

