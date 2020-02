FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bayer AG will für ihr Augenmedikament Eylea mit dem Wirkstoff Aflibercept neue Anwendungsmöglichkeiten erschließen. Wie der Konzern mitteilte, plant er zusammen mit dem Partner Regeneron Pharmaceuticals zwei Phase-3-Studien zur Untersuchung verlängerter Behandlungsintervalle mit neuer Aflibercept-Formulierung von 8mg zur intravitrealen Injektion, also der Injektion in den Glaskörper des Auges. Zielgruppen seien Erwachsene mit Verschlechterung der Sehschärfe auftrund eines diabetischen Makulaödems und Erwachsene mit einer neovaskulären altersabhängigen Makuladegeneration.

Der Wirkstoff Aflibercept 2mg ist schon unter dem Markennamen Eylea in mehr als 100 Ländern für fünf Indikationen zugelassen. Beide Studie sollen 2020 starten.

February 10, 2020 02:50 ET (07:50 GMT)

