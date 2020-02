Mit Amazon sagte das vierte Grossunternehmen seine MWC-Teilnahme ab. "Aufgrund des Ausbruchs und der anhaltenden Besorgnis über das neuartige Coronavirus wird sich Amazon von der Ausstellung und Teilnahme am Mobile World Congress 2020 zurückziehen", heisst es in einer E-Mail von Amazon an das US-Blog TechCrunch.Zuvor ...

