Chinas Inflation auf höchstem Stands seit über acht Jahren

Die Inflation in China ist im Januar auf den höchsten Stand seit mehr als acht Jahren geklettert. Vor allem rasant steigende Preise für Schweinefleisch und Auswirkungen des neuartigen Coronavirus sorgten dafür, dass die Jahresteuerung um 5,4 Prozent stieg, wie die Statistikbehörde mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Oktober 2011, als die Inflation bei 5,5 Prozent lag. Im Dezember hatten sich die Preise in China um 4,5 Prozent erhöht. Ökonomen hatten für Januar mit einer Teuerung von 4,9 Prozent gerechnet.

Chinas Zentralbank schnürt Milliardenpaket zur Bekämpfung des Coronavirus

Die chinesische Zentralbank will den Kampf gegen das neuartige Coronavirus mit umgerechnet rund 39 Milliarden Euro unterstützen. Unternehmen, die zur Prävention und Eindämmung der Krankheit beitragen, sollen von kommender Woche an mit Krediten unterstützt werden, wie die Zentralbank mitteilte. Das Geld fließt an landesweit tätige Banken und kleinere Geldinstitute in zehn Provinzen und Städten, die dann über die Vergabe der Darlehen entscheiden sollen.

Inzwischen mehr als 900 Tote in China durch Coronavirus

In China sind inzwischen mehr als 900 Menschen an dem neuartigen Coronavirus verstorben. Die Zahl der in Festlandchina registrierten Krankheitsfälle stieg ebenfalls weiter deutlich an und liegt nun bei mehr 40.000, wie die chinesische Regierung in einer neuen Zwischenbilanz mitteilte. Nach diesen Angaben starben seit dem Vortag weitere 97 Menschen an den Folgen der Infektion. Allein 91 neue Todesfälle wurden in der Provinz Hubei verzeichnet, dem Zentrum der Epidemie. Von der dortigen Millionenmetropole Wuhan hatte das neuartige Virus seinen Ausgang genommen.

Sabine" fegt mit orkanartigen Böen über Deutschland hinweg

Mit Windgeschwindigkeiten von teilweise mehr als hundert Stundenkilometern ist der Sturm "Sabine" über große Teile Deutschlands hinweggefegt. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Auch kam es zu schweren Verkehrsbeeinträchtigungen, die voraussichtlich teilweise auch noch am Montag anhalten würden. Die Deutsche Bahn hatte wegen "Sabine" ihren Fernverkehr bereits am Sonntagabend landesweit komplett eingestellt. Der Betrieb dieser Züge werde frühestens am Montagvormittag ab 10.00 Uhr wieder aufgenommen, teilte die Bahn mit.

Ziemiak schließt CDU-Unterstützung für Wahl Ramelows aus

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat Forderungen nach einer Unterstützung von Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bei einer möglichen Wiederwahl im Thüringer Landtag zurückgewiesen. "Es wird keine Stimmen der CDU für Herrn Ramelow oder jemand anderen von den Linken geben, um Ministerpräsident zu werden", sagte Ziemiak in der ZDF-Sendung Berlin direkt. "Herr Ramelow hat keine Mehrheit in diesem Parlament, und deswegen wird es auch keine Unterstützung für Herrn Ramelow von der CDU geben."

Ramelow hält Neuwahl in Thüringen nach der Sommerpause für möglich

Thüringens ehemaliger Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hält Neuwahlen nach der Sommerpause für möglich. Schnellere Wahlen seien auch wegen der Fristen etwa zur Aufstellung der Kandidatenlisten rechtlich schwierig und anfechtbar, sagte Ramelow der Bild-Zeitung. Ähnlich äußerte er sich zuvor im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Ramelow warnte vor einer "fundamentalen Staatskrise" in Thüringen. Seit dem Rücktritt von Thomas Kemmerich (FDP) gebe es "einen versteinerten geschäftsführenden Regierungschef ohne Minister".

Afrikanische Union lehnt Trumps Nahost-Plan ab

Die Afrikanische Union (AU) hat den Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump als unrechtmäßig abgelehnt. Der Plan trete "die Rechte des palästinensischen Volkes mit Füßen", sagte der Vorsitzende der AU-Kommission, Moussa Faki Mahamat, bei einem Gipfeltreffen in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba. Der Ende Januar vorgestellte US-Plan sei die "x-te Verletzung mehrerer Resolutionen der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union".

US-Demokraten bestätigen offiziell Sieg von Buttigieg in Iowa

Nach der von einer blamablen technischen Panne überschatteten Präsidentschaftsvorwahl der oppositionellen US-Demokraten im US-Bundesstaat Iowa hat die Partei den dortigen Sieg des früheren Bürgermeisters Pete Buttigieg offiziell bestätigt. Die Demokraten gaben die Verteilung der Delegiertenstimmen aus Iowa für den Nominierungsparteitag im Juli bekannt. Der pragmatisch-moderate Buttigieg holte demnach 14 Delegiertenstimmen, gefolgt von dem linksgerichteten Senator Bernie Sanders mit 12 Delegierten.

Schweiz Jan Verbraucherpreise -0,2% gg Vormonat

Schweiz Jan Verbraucherpreise +0,2% (PROGNOSE: +0,1%) gg Vorjahr

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Jan +0,4% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Jan +2,9% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Jan unverändert gg Vm, +1,8% gg Vj

Japan/Leistungsbilanz Dez nsb Überschuss 524,0 Mrd JPY (PROG: Überschuss 464,6 Mrd JPY)

Japan/Leistungsbilanz Dez nsb Überschuss 524,0 Mrd JPY; +12,8% gg Vj

