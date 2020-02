Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Wien/Nürnberg (pts007/10.02.2020/09:05) - Wenn es um innovative Energy-Drinks geht, ist Österreich immer wieder für eine Überraschung gut. Vom 12. bis 15. Februar 2020 präsentiert der Bio-Energy-Drink-Hersteller PURE BIO den ersten Energy-Drink auf "Gemüsebasis" auf der Fachmesse für Bio-Lebensmittel BIOFACH in Nürnberg. Die Getränke gibt es am Stand der Agentur Ritt, Halle 8 - Stand 129. Ansprechperson ist Joe Ritt. "Wir komponieren den frischen Geschmack von grüner Gurke, Minze und dem säuerlichen Geschmack von Limetten zu einem herrlich aromatischen Getränk und holen uns die Superpower für unseren Energy-Drink aus dem Koffein von biologisch angebauten Kaffeebohnen. Damit wird jedes kleine Gürkchen zur energiegeladenen Power-Gurke", so Udo Wagner, Entwickler und CEO von PURE BIO, der mit seinen Bio-Energy-Drinks bereits in über 30 Ländern und tausenden Supermärken und Outlets weltweit vertreten ist. https://www.pure-bio.at



Energy-Drinks sind bisher reine Chemie - aber jetzt kommt die Gemüse-Power von Mutter Natur



Bisher entstanden Energy-Drinks großteils im Chemielabor. Warum eigentlich, fragte sich Udo Wagner. "Die Natur bietet uns unglaublich viele natürliche Stoffe mit enormer Power. Wir haben uns für das konzentrierte Koffein von biologisch angebauten Kaffeebohnen entschieden, um unserem Bio-Energy-Drink den richtigen Bumms zu geben. Koffein aus biologisch angebauten Kaffeepflanzen wirkt schneller, intensiver und stellt dem Körper auch länger die volle Power zur Verfügung. Besser als alle anderen Inhaltsstoffe bei Energy-Drinks. Noch dazu ist PURE BIO magenschonender und eben ganz und gar biologisch. Danke für diesen Turbo von Mutter Natur", schmunzelt Udo Wagner.



Trucker und Studenten schwören auf "WORLD'S BEST ENERGY DRINK"



Wie gut die Power von PURE BIO ENERGY wirkt, zeigen die vielen begeisterten Rückmeldungen von jenen Verbrauchern, die es wissen müssen: Trucker, Schichtarbeiter, Studenten und alle Nachtschwärmer, die die Nacht zum Tag machen wollen. Dabei enthält PURE BIO ENERGY 100 % biologische und natürliche Zutaten. Die Zusammensetzung aus natürlichem Mineralwasser, ein hoher Anteil an biologischen Fruchtsäften (oder eben als gemüsige Geschmacksvariante den Saft von Gurken, Minze und Limette), natürlichem Koffein sowie biologischem Zucker macht dieses Getränk einzigartig im Getränkesegment der Energy-Drinks. Neben der Bio-Zertifizierung ist PURE BIO Energy-Drink auch vegan, koscher, halal, GMO - glutenfrei und seit 2020 als einziger Energy-Drink CO2-neutral-zertifiziert.



Bio-Energy aus Österreich in 30 Ländern weltweit und in tausenden Outlets



Aktuell wird das High-End-Produkt in mehr als 30 Ländern in Supermärkten vertrieben. Wie z.B. bei Merkur, Billa Online, im DM Markt, bei Metro, ADEG, Wedl CuC, Kaufland, Tesco, Cencosu, Carrefour, Auchan, Ikea, in Shell-Shops, Eni-Shops, Accor Hotels, Bio-Supermärkten, Gastronomie, Eventgastronomie, Lebensmitteleinzelhandel und tausenden Tankstellen und Convenient Stores und in über 10.000 Lawson Supermärkten in Japan, durch Erlangung des Japanese Agricultural Standard (JAS-Zertifikat).



Der WORLD'S BEST ENERGY DRINK ist am Stand der Agentur Ritt auf der Fachmesse für Bio-Lebensmittel BIOFACH in Nürnberg vom 12. bis 15. Februar 2020 in Halle 8 Stand Nr. 129 erhältlich - Ansprechperson ist Joe Ritt. https://www.pure-bio.at



