In Berlin werden im neuen Berlin Institute for the Foundation of Learning and Data (Bifold) die beiden bestehenden KI-Kompetenzzentren an der TU Berlin - das Berlin Big Data Center (BBDC) und das Berliner Zentrum für Maschinelles Lernen (BZML) - zusammengeführt und Kooperationen mit weiteren Berliner Partnereinrichtungen ausgebaut. Das Bundesforschungsministerium (BMBF) erhöht die bereits bestehende Förderung der beiden Zentren um weitere 18 Millionen Euro, sodass Bifold zwischen 2019 und 2022 insgesamt über 32 Millionen Euro Förderung aus dem Bundeshaushalt erhält. Das Land Berlin unterstützt ...

