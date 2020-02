Der Großteil der Energieträger wurde 2018 in den rund 46.000 Betrieben zur Energieerzeugung eingesetzt, also für die Strom- und Wärmeerzeugung (86 %). Die übrigen 14 % der von der Industrie verbrauchten Energieträger, vor allen Öl und Gas, dienten als beispielsweise als Ausgangsstoffe, um daraus chemische Produkte wie Kraftstoffe, Düngemittel oder Kunststoffe herzustellen. Wie in den vergangenen Jahren waren die wichtigsten Energieträger in der Industrie Erdgas (30 %), Strom (22 %), Mineralöle und Mineralölprodukte (16 %) sowie Kohle (15 %). Größter Energieverbraucher war im Jahr 2018 die chemische ...

