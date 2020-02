Eternygen präsentiert Daten, die eine INDY-Inhibition als neue therapeutische Option für NASH aufzeigenDGAP-News: Eternygen GmbH / Schlagwort(e): Konferenz Eternygen präsentiert Daten, die eine INDY-Inhibition als neue therapeutische Option für NASH aufzeigen10.02.2020 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Eternygen präsentiert Daten, die eine INDY-Inhibition als neue therapeutische Option für NASH aufzeigen* Die Studienergebnisse werden auf dem 3. globalen NASH-Kongress in London, Großbritannien, am 10. und 11. Februar vorgestellt* Die Daten zeigen zum ersten Mal, dass eine INDY-Inhibition die ernährungsbedingte NASH Erkrankung im Tiermodell verbessert und die Inhibition von mINDY somit eine neue therapeutische Option sein könnte* In einem präklinischen NASH-Modell reduzierte ein niedermolekularer INDY-Inhibitor Transaminasen, Leberschädigung, Steatose und Entzündungen und verbesserte den Glukosestoffwechsel sowie die Körperzusammensetzung im Vergleich zur KontrollgruppeBerlin, Deutschland, 10 Februar 2020: Eternygen GmbH, ein privates Unternehmen für Medikamentenentwicklung auf dem Gebiet ernährungsbedingter Stoffwechselerkrankungen mit Sitz in Berlin, gab heute bekannt, dass es auf dem 3. globalen NASH-Kongress, der vom 10. bis 11. Februar 2020 in London, Großbritannien, stattfindet, ein Poster präsentieren wird (ElAgroudy et al.). Die präklinischen Daten zeigen, dass die Inhibition des Tricarboxylattransporters INDY (I'm Not Dead Yet/NaCT) in der Plasmamembran, der durch das Langlebigkeitsgen mIndy/SLC13A5 kodiert wird, mittels eines niedermolekularen Wirkstoffs die nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) in einem diätinduzierten NASH-Mausmodell umkehren kann.Durch die INDY-Inhibition (INDYi) wurden die Transaminasekonzentrationen ALAT um 59% (146,2±29,2 U/L INDYi, 353,9±37,5 U/L Vehikel, P