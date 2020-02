Berlin, 10. Februar 2020 (ots) -- Vom 14. bis 16. Februar 2020 findet die größte deutscheWeinmesse für Endverbraucher zum dritten Mal auf dem BerlinerMessegelände statt- Rund 4.000 Weine und internationale Feinkost-Spezialitätenstehen zur Verkostung bereit Vom familiengeführten Traditions-Weingut aus deutschen Landen bis zum Händler mit internationalem Portfolio - die WEINmesse berlin bringt die ganze Welt des Weines in die Hauptstadt. Neben Wein aus den 13 deutschen Anbaugebieten steht auch international eine große Auswahl an Weinen von fünf Kontinenten zum Probieren bereit. Ergänzt wird das Angebot durch internationale Delikatessen wie Käse, Antipasti, Salami, Schinken, Olivenöl, Fisch und weitere Spezialitäten.Die Veranstaltung findet 2020 zum dritten Mal auf dem Messegelände unter dem Funkturm statt und erfreut sich wachsender Beliebtheit bei den Hauptstädtern. Besucher können in entspannter Atmosphäre neue Weine entdecken, Winzer persönlich kennenlernen und von günstigen Messepreisen profitieren.Auf einen Blick: Informationen für BesucherDie WEINmesse berlin findet in den Hallen 21 und 22 der Messe Berlin statt. Der Eingang erfolgt über Halle 21 an der Masurenallee, nördliches Messegelände.Anreise mit dem öffentlichen NahverkehrS41/S 42 bis Messe Nord, U2 Theodor-Heuss-Platz Öffnungszeiten:Fr., Sa.: 13.00 - 20.00 UhrSo.: 12.00 - 19.00 Uhr Eintritt:17 Euro pro Person (inkl. Verkostung)freier Eintritt für Fachbesucher (Anmeldung erforderlich)Zutritt unter 18 Jahren erfolgt nur in BegleitungErziehungsberechtigter Über die WEINmesse berlin:Die WEINmesse wird von der Messe Berlin GmbH zusammen mit der Deutschen WeinMarketing GmbH (DWM) veranstaltet und ist seit 1994 ein fester Termin im Berliner Genusskalender. Als Ausrichter der Berlin Wein Trophy, der Portugal Wine Trophy und der Asia Wine Trophy gilt die Deutsche WeinMarketing als weltweit größter Veranstalter von offiziell anerkannten Weinwettbewerben. Bei jährlich vier Verkostungswettbewerben werden über 17.000 Weine aus 40 Ländern von 400 internationalen Prüfern verkostet und prämiert.Pressekontakt:WEINmesse berlinChristine FrankePR ManagerTel.: +49 30 3038 2275christine.franke@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/4515725