Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenstart bleibt es am Primärmarkt ruhig, so die Analysten der Helaba.Morgen werde das Schatzamt in den Niederlanden mit der Versteigerung einer gewöhnlichen Anleihe mit Laufzeit Juli 2026 am Primärmarkt aktiv. In den letzten Handelstagen sei es in Deutschland zu einer Abflachung der Zinsstrukturkurve gekommen. Momentan würden zehnjährige Bunds 25 Basispunkte oberhalb der zweijährigen Papiere rentieren. Mit Blick auf die USA ergebe sich ein ähnliches Bild. Hier sei Ende Januar der August-Aufwärtstrend unterschritten worden. Aktuell liege die Renditedifferenz bei knapp 20 Basispunkten. (10.02.2020/alc/a/a) ...

