Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am Freitag kehrten die Sorgen rund um das Coronavirus am Markt zurück. So beendete der DAX seine viertägige Gewinnserie und schloss rund ein halbes Prozent im Plus. Auf Wochensicht fuhr er allerdings Zugewinne von über vier Prozent ein. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.