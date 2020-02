HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Norma Group vor Zahlen von 52 auf 49 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Verbindungstechnikspezialist und Autozulieferer dürfte die eigenen Prognosen 2019 erreicht haben, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen des schwierigen Umfeldes im Pkw- und Lkw-Markt habe er zwar seine Schätzungen ein wenig gesenkt, doch blicke er wegen des vorhandenen Sparpotenzial weiter optimistisch auf den Konzern, erklärte der Analyst./mis/jha/



ISIN: DE000A1H8BV3

