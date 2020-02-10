Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 10.02.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 619 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2DMMR ISIN: CA38656C1005 Ticker-Symbol: 6LG 
Frankfurt
10.02.20
09:53 Uhr
0,428 Euro
+0,152
+55,07 %
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
GRANDE WEST TRANSPORTATION GROUP INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GRANDE WEST TRANSPORTATION GROUP INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
GRANDE WEST TRANSPORTATION
GRANDE WEST TRANSPORTATION GROUP INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
GRANDE WEST TRANSPORTATION GROUP INC0,428+55,07 %