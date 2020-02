BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr 25.000 neue Mitarbeiter einstellen. Darunter seien 4.700 Nachwuchskräfte, meldete der Dax-Konzern, nachdem zuerst die Bild-Zeitung darüber berichtet hatte. Dies sei eine "Einstellungsoffensive auf Rekordniveau". Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen noch 24.000 Personen engagiert, darunter 4.200 Auszubildende.

"Die Deutsche Bahn hat sich ein mächtiges Wachstumsprogramm auf die Fahnen geschrieben", erklärte DB-Personalvorstand Martin Seiler dazu. Neben deutlich mehr Infrastruktur und mehr Zügen brauche es dann auch deutlich mehr Kollegen.

Am häufigsten sind unter den Job-Geboten Fahrweginstandhalter (3.300 Stellen), Lokführer (2.300), Fahrdienstleiter (2.000) und Überwacher von Bauprojekten (1.700). Auch Tausende IT-Spezialisten, Ingenieure und Servicemitarbeiter sucht das Unternehmen. In den kommenden Jahren will die Bahn nach eigenen Angaben im Rahmen der "Strategie Schiene" sogar 100.000 neue Mitarbeiter einstellen.

