Basel (awp) - Der Pharmazulieferer Lonza investiert in seine technischen Anlagen im Werk Visp und will so die Emission des Treibhausgases Lachgas reduzieren. Das Unternehmen installiert dafür bis spätestens Ende 2021 Katalysatoren für rund 12 Millionen Franken. Damit soll die Emissionen von jährlich rund 600'000 Tonnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...