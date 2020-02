Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die CDU hat bestätigt, dass Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer im Präsidium ihren Rückzug vom CDU-Vorsitz und ihren Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur angekündigt hat. "Annegret Kramp-Karrenbauer hat im Präsidium gerade gesagt, dass es ein ungeklärtes Verhältnis von Teilen der CDU mit AfD und Linken gibt", erklärte CDU-Sprecher Hero Warrings auf Nachfrage von Dow Jones Newswires. Kramp-Karrenbauer sei strikt gegen eine Zusammenarbeit mit AfD und Linken.

Zudem sei es offensichtlich, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft respektive Kanzlerkandidatur in eine Hand gehörten. "Deshalb hat AKK erklärt, dass sie keine Kanzlerkandidatur anstrebt", teilte Warrings Dow Jones Newswires in einer Mail mit. "AKK wird zum Sommer den Prozess der Kanzlerkandidatur organisieren, die Partei weiter auf die Zukunft vorbereiten und dann den Parteivorsitz abgeben." Weiteres werde Kramp-Karrenbauer am Mittag auf einer Pressekonferenz mitteilen.

