Unter der Leitung von Dr. Gerold Breuer, Erema, treffen sich am 28. Mai 2020 Vordenker aus der Kreislaufwirtschaft, Anwender und Innovatoren am SKZ Innovationstag Circular Economy in Würzburg. Mit dabei sind unter anderem Henkel, Werner & Mertz, Alba Group, Mr. Green Africa, Plastics Europe und viele mehr. Im Rahmen der SKZ-Netzwerkwoche findet am 28. Mai 2020 in Würzburg der SKZ Innovationstag Circular Economy statt. Die eintägige Fachtagung soll die Kreativität in der Kunststoffindustrie und den Umsetzungswillen der Unternehmen aufzeigen. Die Veranstalter wollen mit den Teilnehmer*Innen quer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...