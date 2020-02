Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA richtet sich die Aufmerksamkeit in dieser Woche auf die Verbraucherpreisentwicklung sowie die Industrieproduktion des Monats Januar, so die Analysten der Helaba.Bezüglich der Preisentwicklungen seien die Vorgaben moderat. So hätten sich die Benzinpreise infolge der gesunkenen Ölnotierungen ermäßigt. Ein Basiseffekt werde aber dazu führen, dass die Jahresrate nochmals zulege. Gleichwohl werde sich die US-Notenbank nicht unter Druck gesetzt fühlen, von der abwartenden Haltung abzuweichen. Die für sie wichtige Kerninflation habe in den letzten Monaten leicht nachgegeben und die Konsensschätzung eines nochmaligen Rückgangs der entsprechenden Jahresrate erscheine realistisch. ...

