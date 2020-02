Wien (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Tagen sind in den USA - wie üblich in einer auf den Arbeitsmarktbericht folgenden Woche - echte Datenhighlights Mangelware, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nichtsdestotrotz würden die anstehenden Daten erste Schlüsse zulassen, wie die US-Wirtschaft in das neue Jahr gestartet sei. Der private Konsum sei im vergangenen Jahr stabile und starke Stütze der US-Konjunktur gewesen, habe jedoch im vierten Quartal deutlich weniger zum gesamten BIP-Wachstum beigetragen als in den beiden Vorquartalen. Vor diesem Hintergrund komme den Einzelhandelsumsätzen (Januar) und dem Uni Michigan Verbrauchervertrauen (Februar) eine besondere Bedeutung zu. Der Konsens erwarte dabei für die Einzelhandelsumsätze sowohl in der Gesamtbetrachtung als auch ohne Kfz ein moderates Plus im Vormonatsvergleich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...