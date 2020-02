NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vivendi vor den am 13. Februar erwarteten Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der rechne für den Medienkonzern mit einem 5,7-prozentigem Jahreswachstum aus eigener Kraft, wobei vor allem die Musiksparte UMG besonders kräftig gewachsen sein dürfte, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kappte allerdings - unter anderem wegen Investitionen - seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebita) der Unternehmensgruppe und liege nun unter der Konsensschätzung./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2020 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / 00:15 / GMT



ISIN: FR0000127771

