Wegen der US-Sanktionen musste der Bau an der Gaspipeline Nord Stream 2 gestoppt werden. Nun will ein russisches Spezialschiff damit weitermachen.

Nach dem Baustopp an der Ostseepipeline Nord Stream 2 hat Russland sein eigenes Spezialschiff für die Verlegung von Gasröhren in Bewegung gesetzt. Die "Akademik Tscherski" legte vom Hafen Nachodka im äußersten Osten Russlands im Japanischen Meer ab und nahm zunächst Kurs nach Süden, wie auf Schiffsradaren im Internet am Montag zu sehen war. Dem Radar Vesselfinder.com zufolge soll das Schiff des russischen Gasmonopolisten Gazprom am 22. Februar in Singapur ankommen.

Russland hatte erklärt, dass die "Akademik Tscherski" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...