Airbus droht beim derzeit größten Rüstungsauftrag der Bundeswehr gegen Boeing zu verlieren. Daran ist der Luftfahrtkonzern nicht ganz unschuldig.

Den für ihn wohl schönsten Moment seiner jüngsten Dienstreise in die USA teilte Generalleutnant Ingo Gerhartz am 11. Dezember auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Das Foto zeigt den 54-Jährigen bullig in Bomberjacke und Militärhose vor einer Boeing F/A-18 der US Air Force. Gerhartz lobt den Jet als das "beste Flugzeug zur Bekämpfung gegnerischer Raketensysteme" und etwas, das "uns in Europa fehlt".

Das sorgte für Entrüstung beim Luftfahrtkonzern Airbus wie im Bundestag. Gerhartz ist Inspekteur und damit oberster Soldat der deutschen Luftwaffe. Die will für zehn Milliarden Euro 85 neue Jets kaufen - als Ersatz für die knapp 30 Jahre alten Tornado-Bomber. Geliefert werden soll ab 2025. Im Rennen sind der Eurofighter von Airbus und eben Boeings F/A-18. Gerhartz müsste als Soldat Neutralität wahren. Beobachter lesen den Post als Parteinahme für den US-Jet.

Das Foto ist das jüngste Signal dafür, dass Airbus beim größten deutschen Waffenkauf der kommenden Jahre leer ausgehen könnte. Wenn sich Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wie erwartet bald entscheidet, könnte der Auftrag zumindest teilweise an den US-Anbieter gehen - nicht zuletzt damit Präsident Donald Trump im Gegenzug für den Zuschlag für die F/A-18 vielleicht doch auf die ...

