Zürich (awp) - Die Aktien der Credit Suisse tendieren am Montag im frühen Handel deutlich fester. Die Investoren können - nach all der Aufregung, welche zuvor die Beschattungsaffäre ausgelöst hatte - dem am Freitagmorgen verkündeten Führungswechsel scheinbar Positives abgewinnen. Credit Suisse legen gegen 11.00 Uhr 1,3 ...

