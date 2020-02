Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach vier Tagen mit Kursverlusten hat sich das Blatt am deutschen Staatsanleihenmarkt gewendet, so die Analysten der Nord LB.Die erneut schwächeren Konjunkturdaten und leichtere Aktienmärkte hätten für eine erhöhte Nachfrage nach Anleihen gesorgt. Trotz starker US-Konjunkturdaten hätten sich Anleger den US-Staatsanleihen zugewandt. Der Anstieg an Corona-Virus-Fällen habe Anleger die vermeintlich sichere Bond-Anlagen-Karte ziehen lassen. Richtungsweisende zehnjährige Papiere hätten um 18/32 Punkte zugelegt. (10.02.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...