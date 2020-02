Bill de Blasio, der Bürgermeister von New York City, hat eine Verordnung unterzeichnet, die eine Elektrifizierung der gesamten städtischen Fahrzeugflotte bis 2040 vorsieht. New York City betreibt nach eigenen Angaben die größte kommunale Flotte in den Vereinigten Staaten. Insgesamt umfasst der Fuhrpark der Stadt über 30.000 eigene und geleaste Fahrzeuge. Im Rahmen der "Executive Order" sollen das ...

