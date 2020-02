Ort des Tages: voestalpine Tubulars in Kindberg. Die voestalpine Tubulars GmbH & Co KG in Kindberg erzeugt nahtlose Stahlrohre bis zu einem Außendurchmesser von 193,7 mm in API- und Spezialgüten, auf Wunsch mit speziellen Gewinde-/Premiumverbindungen. Auch als DryTec Gewindeverbindung verfügbar. Des Weiteren stellt voestalpine Tubulars auch Rohre für die Automobil-/Nutzfahrzeugindustrie, Mechanische Rohre, Kessel-, Druck-und hochtemperaturbeständige Rohre und Luppen her. Dieser und weitere Orte auf unserer Finanzmap für Österreich. Share link voestalpine ( Akt. Indikation: 23,01 /23,03, 0,22%) (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.02.)

