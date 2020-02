BERLIN (Dow Jones)--Die Münchner Sicherheitskonferenz wird sich in diesem Jahr stärker als bisher mit der Erderwärmung auseinandersetzen. Dem Thema werde "mehr Raum" und "auf möglichst prominenter Ebene" gewidmet als in den Vorjahren, sagte der Veranstaltungschef Wolfgang Ischinger in Berlin. Es wäre aber "ein Granaten-Fehler" und gar "ein Verbrechen", nun so zu tun, als sei dies das einzige sicherheitspolitische Thema. Zentral seien auch die Bemühungen um nukleare Abrüstung, Krisenprävention oder globale Gesundheit, so Ischinger.

Motto der von Freitag bis Sonntag stattfindenden Konferenz ist "Westlessness". Der Begriff soll versinnbildlichen, dass der Westen und die Welt insgesamt "weniger westlich" würden, sagte Ischinger. Im am Montag vorgestellten Munich Security Report 2020 heißt es dazu, das Konzept der liberalen Demokratien werde zunehmend hinterfragt, nicht zuletzt aufgrund stärkerer illiberaler, nationalistischer bis hin zu rechtsextremer Bewegungen in den westlichen Staaten. Vor diesem Hintergrund bezeichnete Ischinger das Bestreben von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, der Europäischen Union eine stärkere geostrategische Rolle zu geben, als "notwendig, richtig und gut".

Streit um Gaspipeline Nord Stream 2 wird Thema

In diesem Jahr nehmen nach Veranstalterangaben über 800 Gäste teil, darunter 40 Staats- und Regierungschefs sowie rund 100 Außen- und Verteidigungsminister. Erstmals hält der ukrainische Staatspräsident Wolodimir Selenski eine Rede. Aus den USA werden unter anderem Außenminister Mike Pompeo, der neue Verteidigungsminister Mark Esper, US-Energieminister Dan Brouillette und die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, erwartet. Der Streit um die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 wird möglicherweise auf der Konferenz sowie auf einem separaten Panel zur Energiesicherheit eine Rolle spielen.

Eingeladen wurde auch Nordkorea, das zunächst die Teilnahme seines stellvertretenden Außenministers angekündigt habe, sagte Ischinger. Die Regierung habe ihre Zusage jedoch "vor wenigen Tagen" zurückgezogen. "Wir werden das Angebot an die nordkoreanische Seite aber aufrechterhalten." Einige andere Gäste hätten wegen des Coronaviruses absagen müssen, sagte Ischinger.

Zugesagt haben indes EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Chinas Außenminister Wang Yi, Russlands Außenminister Sergej Lawrow und Kanadas Premierminister Justin Trudeau. Aus Deutschland haben sich unter anderem Außenminister Heiko Maas (SPD) und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) angekündigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Eröffnungsrede halten.

Regierung hofft auf Fortschritte in Libyen

Die Bundesregierung selbst setzt darauf, auf der Sicherheitskonferenz bei den Friedensbemühungen in Libyen voranzukommen. "Wir hoffen sehr, dass wir in München einen Waffenstillstand begrüßen können", sagte der stellvertretende Sprecher des Auswärtigen Amtes, Rainer Breul. Es müsse gelingen, "das Momentum" der Berliner Libyen-Konferenz aufrechtzuerhalten. Der Chef der Sicherheitskonferenz erklärte mit Blick auf die dazu laufenden Uno-Bemühungen in New York, die Umsetzung der Berliner Beschlüsse lasse "nicht nur zu wünschen übrig, sie hat nicht einmal angefangen".

Ischinger erwartet indes, dass es Gespräche zwischen iranischen und amerikanischen Vertretern hinter verschlossenen Türen geben werde. Aus dem Iran hat sich Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif angekündigt. Fortschritte müsse es zudem bei der Lösung des Bürgerkrieges in Syrien geben, forderte Ischinger. Er sei mit Blick auf die verheerenden Angriffe auf Idlib "zutiefst aufgewühlt über das Versagen der internationalen Gemeinschaft".

In den rund hundert Veranstaltungen soll es auch um die Themen Cybersecurity und Künstliche Intelligenz gehen. Am Samstag soll Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sprechen.

