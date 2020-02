BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE hat eine mehrjährige Zusammenarbeit mit dem dänischen Erneuerbaren-Entwickler European Energy A/S vereinbart. Demnach werde A/S ab 1. Januar 2024 Ökostrom an RWE in Dänemark liefern, teilte der Essener Dax-Konzern mit. Der Vertrag habe eine Laufzeit von sieben Jahren und umfasse drei Terawattstunden. Die Menge entspreche etwa dem Jahresverbrauch von 115.000 Haushalten.

"Diese Vereinbarung unterstreicht die Ambitionen von RWE, den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu fördern", erklärte der Handelschef von RWE Supply & Trading, Andree Stracke. Die Konzerngesellschaft handelt mit Strom, Gas, Rohstoffen und CO2-Emissionszertifikaten und dient nach Unternehmensangaben als Schnittstelle zwischen der Erzeugung von RWE, den Kunden und den weltweiten Energiemärkten. RWE will im Rahmen seiner Neuausrichtung auf Ökostrom bis zu 1,5 Milliarden Euro netto jährlich in grüne Energie und Speichertechnologien investieren.

