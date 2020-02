(Durchgehend neu, Zusammenfassung) Bern (awp/sda) - Orkantief "Sabine" hat am Montagmorgen in der Schweiz viel Wirbel verursacht. Flugzeuge am Flughafen Zürich mussten durchstarten, Bäume behinderten den Verkehr auf Strassen und Schienen. Schulkinder dürften sich aber gefreut haben: In zahlreichen Gemeinden gab es schulfrei. Bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...