FOREX Der chinesische Yuan legt um 0.25% gegenüber dem US-Dollar zu, nachdem positive Meldungen zu der chinesischen Inflationsrate erschienen und Millionen von Arbeitern aus dem Neujahrsurlaub zurück in die Metropolen strömen. Die Ferien wurden dieses Mal verlängert, um die Verbreitung ... The post DAX Schlusslicht im Stoxx-600 Index appeared first on ActivTrades.

Den vollständigen Artikel lesen ...