Cartier Resources treibt die Entwicklung seines Chimo Mine-Projekts voran. Nun konnte man InnovExplo mandatieren. Die unabhängigen Gutachter werden die nächste Ressourcenschätzung für die historische Goldmine erstellen.

Aktie legt prozentual zweistellig zu

Offenbar hatten noch nicht alle Investoren die Fortschritte beim Chimo Mine-Goldprojekt von Cartier Resources Inc. (0,17 CAD | 0,10 Euro; CA1467721082) im Blick. Denn am Freitag ging es plötzlich um rund ein Fünftel mit der Explorer-Aktie aufwärts; und zwar bei überdurchschnittlich hohem Handelsvolumen. Einen konkreten Grund gibt es eigentlich nicht. Aber mit einem Börsenwert von32,5 Mio. CAD, also etwa 22 Mio. Euro, ist Cartier eher günstig bewertet. Denn für die Chimo Mine besitzt das Unternehmen bereits eine Ressource in Höhe von immerhin 878.530 Unzen Gold, wovon mehr als die Hälfte bereits in die höhere Kategorie "indicated" eingestuft wurde. Bald will CEO Philippe Cloutier sogar die 1 Mio. Unzen-Marke knacken, wie der Geologe im Video-Interview sagte.

Zwei weitere Zonen im Visier

Um dieses Ziel zu erreichen, geht man nun die weiteren Mineralisierungszonen ...

