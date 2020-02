Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sentix: Globale Konjunktur im Bann des Virus

Die Stimmung der Investoren für die Konjunkturentwicklung in Deutschland und im Euroraum hat sich für Februar eingetrübt, nachdem es zuvor drei Steigerungen in Folge gegeben hatte. Die Epidemie des Coronavirus habe zu einer Verunsicherung der Anleger geführt, urteilte das Beratungsunternehmen Sentix. Konjunkturell sei der Einfluss aber noch begrenzt. Der von Sentix erhobene deutsche Konjunkturindex sank auf plus 4,5 (Januar: plus 6,9) Punkte.

OECD-Frühindikator deutet auf Wachstum unter dem Trend

Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutet auf ein stabiles, aber unter dem Trend liegendes Wachstum in den meisten großen Mitgliedsstaaten. Allerdings zeige der Indikator noch nicht den potenziell negativen Einfluss der Coronavirus-Epidemie, erklärte die OECD, eine von 36 Industriestaaten betriebene Denkfabrik. Im Dezember steigt der Frühindikator für den gesamten OECD-Raum um 0,1 auf 99,4 Punkte.

CDU-Sprecher: Kramp-Karrenbauer verzichtet auf Vorsitz und Kanzlerkandidatur

Die CDU hat bestätigt, dass Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer im Präsidium ihren Rückzug vom CDU-Vorsitz und ihren Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur angekündigt hat. "Annegret Kramp-Karrenbauer hat im Präsidium gerade gesagt, dass es ein ungeklärtes Verhältnis von Teilen der CDU mit AfD und Linken gibt", erklärte CDU-Sprecher Hero Warrings auf Nachfrage von Dow Jones Newswires. Kramp-Karrenbauer sei strikt gegen eine Zusammenarbeit mit AfD und Linken.

Kramp-Karrenbauer soll Verteidigungsministerin bleiben

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer soll trotz ihres angekündigten Rückzugs vom CDU-Vorsitz Ministerin bleiben. Das betonte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Frau Kramp-Karrenbauer möchte gerne Verteidigungsministerin bleiben, und die Bundeskanzlerin unterstützt das aus vollem Herzen", erklärte er. Auf eine Frage bekräftigte Seibert zudem, es solle unverändert keine neue Kanzlerkandidatur Merkels geben. "Dazu gibt es nichts Neues", sagte er. "Das ist der Stand."

CDU im Bund will für Übergangszeit überparteilichen Ministerpräsidenten

Die CDU im Bund hat ihre Ablehnung einer Wahl Bodo Ramelows (Linke) zum Ministerpräsidenten in Thüringen bekräftigt und eine überparteiliche Lösung gefordert. "Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass es einen überparteilichen Vorschlag geben muss, so wie wir das auch in Österreich erlebt haben", sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak im ZDF-Morgenmagazin. Die Unterstützung eines Linken-Politikers schloss er grundsätzlich aus.

Klimawandel bei Münchner Sicherheitskonferenz stärker im Fokus

Die Münchner Sicherheitskonferenz wird sich in diesem Jahr stärker als bisher mit der Erderwärmung auseinandersetzen. Dem Thema werde "mehr Raum" und "auf möglichst prominenter Ebene" gewidmet als in den Vorjahren, sagte der Veranstaltungschef Wolfgang Ischinger in Berlin. Es wäre aber "ein Granaten-Fehler" und gar "ein Verbrechen", nun so zu tun, als sei dies das einzige sicherheitspolitische Thema. Zentral seien auch die Bemühungen um nukleare Abrüstung, Krisenprävention oder globale Gesundheit, so Ischinger.

Sondertreffen der EU-Gesundheitsminister zum Coronavirus am Donnerstag

Die EU-Gesundheitsminister kommen am Donnerstag in Brüssel zu einem Sondertreffen zum neuartigen Coronavirus zusammen. Wie der EU-Rat mitteilte, wollen die Minister nach einer Bewertung der Lage auch Schlussfolgerungen verabschieden. An dem Treffen wird laut einem Ratssprecher auch ein Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilnehmen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte vergangene Woche eine EU-weite Debatte über schärfere Einreisekontrollen gefordert.

