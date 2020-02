Wien (www.fondscheck.de) - Credit Suisse Asset Management bringt wieder börsengehandelte Indexfonds (ETFs) auf den Markt, teilt die Gesellschaft mit, so die Experten von "FONDS professionell".Die Schweizer Großbank habe diesen Bereich im Jahr 2013 an BlackRock verkauft und sich auf klassische Indexfonds und indexierte Mandate beschränkt. Nun wollten die Eidgenossen selbst wieder börsengehandelte Varianten lancieren. "Die neuen ETFs werden in Bereichen aufgelegt, in denen sie gegenüber Indexfonds Effizienzvorteile aufweisen", heiße es in der Mitteilung. ...

