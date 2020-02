Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat bestätigt, dass sie auf eine Kanzlerkandidatur verzichten und den Parteivorsitz abgeben will. Sie wolle aber so lange im Amt bleiben, bis der Kanzlerkandidat der Union feststeht, kündigte sie an. Die Stabilität der großen Koalition sah sie nicht in Gefahr.

"Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben", sagte Kramp-Karrenbauer bei einer Presskonferenz in Berlin. Diese Entscheidung sei "nach reiflicher Überlegung" gefallen. Sie führe aber den Prozess, um zu einem Kanzlerkandidaten zu kommen, "weiter von vorne" und könne den Prozess mit dem Verzicht auf eine eigene Kandidatur sehr viel freier gestalten. "Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssen am Ende aber in einer Hand liegen", betonte die CDU-Chefin. "Deshalb werde ich so lange Parteivorsitzende bleiben, bis die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur getroffen ist."

Diese falle auf einem Parteitag. Geplant ist ein solcher Parteitag bisher für Dezember. Kramp-Karrenbauer nannte aber keinen genauen Termin für ihren Rückzug. Die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz schwäche die CDU, kritisierte sie. Folgen für die Regierung im Bund erwartete sie nicht. "Es hat, wenn es nach mir geht, keine Auswirkungen auf die Stabilität der großen Koalition", betonte die CDU-Vorsitzende. Sie bleibe "auf absehbare Zeit" Parteichefin.

Ihr Amt als Bundesverteidigungsministerin werde sie "auf Wunsch der Bundeskanzlerin fortführen", erklärte Kramp-Karrenbauer. Ihren Rückzug habe sie am Morgen den Gremien mitgeteilt, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe sie "etwas früher" informiert. Kramp-Karrenbauer bekräftigte zudem ihre Ablehnung einer Zusammenarbeit der CDU nicht nur mit der AfD, sondern auch mit der Linken. Dies sei Beschlusslage der Partei. "Eine Zusammenarbeit der CDU mit der Linken kann es nicht geben", erklärte sie.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2020 08:53 ET (13:53 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.