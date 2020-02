Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei, ein weltweit führender Anbieter von Infrastruktur und intelligenten Geräten im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), freut sich über die Auszeichnung als Gartner Peer Insights Customers' Choice for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure (Januar 2020)). Huawei ist der einzige nicht in Nordamerika ansässige benannte Anbieter und hat bei 196 Bewertungen ein Rating von 4,7/5 Sternen (Stand: 5. Februar 2020).Laut Definition von Gartner gehören dem Markt für kabelgebundenen und kabellosen LAN-Zugang Unternehmen an, die Hardware und Software für kabelgebundene und kabellose Netzwerke herstellen, über die sich Geräte mit dem kabelgebundenen LAN bzw. Wi-Fi-Netzwerk im Unternehmen verbinden. Gartner Peer Insights ist eine Online-Bewertungsplattform für IT-Software und -Dienstleistungen. Die Bewertungen werden von IT-Experten und Entscheidungsträgern im Technologiesektor geschrieben und gelesen. Gartner Peer Insights beinhaltet mehr als 215.000 verifizierte Bewertungen in mehr als 340 Märkten. Die Auszeichnung "Gartner Peer Insights Customers' Choice" wird an Hersteller verliehen, die hohe Kundenbewertungen erhalten. Dies hilft betrieblichen IT-Verantwortlichen bei der informierten Kaufentscheidung.Huaweis Produkte für Campusnetzwerke erhielten auf Gartner Peer Insights insgesamt 196 Kundenbewertungen in verschiedenen Industrien rund um den Globus. Das Kundenfeedback bezieht sich unter anderem auf Huawei Ethernet-Switches und Campus-Core-Switches, Zugangspunkte für den Innen- und Außenbereich und die cloudbasierte Netzwerk-Management-Plattform. Huaweis Produkte für Campusnetzwerke erhielten von den Kunden Bestnoten in Bezug auf Leistung, Zuverlässigkeit und unkompliziertes Management."Wir verfolgen das alleinige Ziel, erstklassige Lösungen und Produkte anzubieten, die die Anforderungen der Kunden erfüllen und einen messbaren Mehrwert liefern. Daher sind wir begeistert über die Auszeichnung als Gartner Peer Insights Customers' Choice im Januar 2020", sagte Zhao Zhipeng, President der Huawei Campus Network Domain. "Der Kunde wird bei uns immer im Mittelpunkt stehen und wir sind der kontinuierlichen Innovation verpflichtet. Wir unterstützen unsere Kunden tatkräftig beim Aufbau eines voll vernetzten Campusnetzwerks, damit sie ihre Digitalisierung vorantreiben können. Das Kundenfeedback über Gartner Peer Insights ist für uns von unschätzbarem Wert."Es folgen einige Kundenzitate, die in Huaweis hohe Bewertung eingeflossen sind:- "Gute Implementierungserfahrung bei unseren Großprojekten. Mehr als12.000 Zugangspunkte an 55 Universitäten im ganzen Land zusammenmit Core-, Aggregations- und Access-Switches installiert. DasGesamterlebnis mit Huawei Zugangspunkten ist hervorragend." -Feedback eines Kunden aus dem Bildungsbereich.- "Huawei WLAN-Produkte bieten eine gute Signalqualität, hoheReichweite und laufen stabil. Mit Huawei WLAN-Produkten gibt es nurselten Verbindungsabbrüche. Außerdem sind die Preisvorteileoffensichtlich und Kundendienst wird angeboten." - Feedback einesCTO aus der Einzelhandelsbranche Huaweis unermüdliche Innovationsarbeit und Vorreiterschaft bei Campusnetzwerken sind der Grund dafür, dass Huawei von seinen Kunden als verlässlicher Partner auf lange Zeit angesehen wird.- 2019 präsentierte Huawei eine einzigartige, erfahrungsbasierteCloudCampus-Lösung. Diese innovative Lösung hilft Kunden bei derImplementierung automatischer Management- sowie intelligenterO&M-Funktionen und ermöglicht offene Campusnetzwerke auf allenEbenen. Dadurch lassen sich Unternehmensdienste schneller einführenund Serviceerlebnis und -qualität in Echtzeit zusichern.- Huawei hat zudem die brandneuen Campus-Switches der ReiheCloudEngine S speziell für die Wi-Fi 6-Ära herausgebracht. DasTopmodell unter den Campus-Core-Switches - CloudEngine S12700E -bietet die sechsfache Leistung im Vergleich zumBranchendurchschnitt. So ist die Zukunftssicherheit bei derNetzwerkmodernisierung in großen Unternehmen und Campusnetzwerkenfür die nächsten 10 Jahre gewährleistet.- In der WLAN-Sparte hat Huawei mit AirEngine auf Basis von Huawei 5Gbei Kunden auf der ganzen Welt einen durchschlagenden Erfolgerzielt. Laut dem aktuellen Bericht der Dell'Oro Group hatte HuaweiWi-Fi 6 zwischen Q3 2018 und Q3 2019 weltweit den größtenMarktanteil (ausgenommen Nordamerika). Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Huawei CloudCampus-Lösung.Rechtlicher Hinweis: Gartner Peer Insights Customers' Choice spiegelt die subjektiven Meinungen aus einzelnen Endbenutzerbewertungen und Daten wider, die einer dokumentierten Methodik unterzogen werden. Sie sind weder als Meinung noch als Empfehlung von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen zu verstehen.