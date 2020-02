Im Gesamtjahr will das MDAX-Unternehmen beim Umsatz nun mindestens auf dem Niveau seiner Märkte wachsen, wie die Thüringer am Montag in Jena bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal (bis Ende Dezember) mitteilten.Bislang war der Konzern noch davon ausgegangen, schneller als der Markt zu wachsen. Die operative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...