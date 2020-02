Wien (www.fondscheck.de) - Ali Masarwah, Chefredakteur von Morningstar Deutschland, warnt eindringlich vor prominenten Crash-Propheten, die mit immer wiederkehrenden Untergangs-Szenarien zuvorderst ihr eigenes Geschäftsmodell vorantreiben wollen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Stiftung Warentest habe mit ihrer harten Kritik an dem auf Ideen der beiden Bestseller-Autoren Marc Friedrich und Matthias Weik basierenden Friedrich & Weik Wertefonds (ISIN DE000A2AQ952/ WKN A2AQ95) erneut eine Debatte über sogenannte "Crash-Propheten" losgetreten. Dies nehme Ali Marsawah, Chefredakteur von Morningstar Deutschland, zum Anlass, via Twitter auf seinen Artikel "Obacht vor den Crash Propheten!" hinzuweisen. ...

