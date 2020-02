Dow Jones - Steilvorlage für die Bären

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Wie vermutet, stellte das Gap am vergangenen Donnerstag im Dow Jones Industrial Average das vorläufige Ende der kurzfristigen Aufwärtsbewegung dar. Fingen die Käufer den Index am selben Handelstag noch einmal auf, misslang dieses Vorhaben am Freitag. Nahe des Tagestiefs beendete der Index die Handelswoche.

Die Drei-Kerzen-Konstellation im Tageschart wirkt durchaus bedrohlich, zudem hat der Dow Jones Industrial Average noch zwei weitere Gaps auf der Unterseite im Chart zu schließen. Zumindest eine Konsolidierungsausdehnung sollte man im Wochenverlauf auf dem Schirm haben. Der Index trifft bei 28.988 und vor allen Dingen bei 28.873 Punkten auf Unterstützungen im Chart, welche Gegenbewegungen einleiten könnten. Bleiben diese aus, läge das nächste Ziel bei 28.700 Punkten.

Als Widerstände fungieren erneut die Horizontale bei 29.300 Punkten und das alte Allzeithoch aus dem Januar bei 29.374 Punkten. Selbst neue Allzeithochs bringen Stand jetzt nicht zwangsläufig mehr starke Kaufsignale mit sich. So könnte der Index nach einem weiteren schnellen Aufwärtsschub in Richtung 29.500 Punkte die Aufwärtssequenz seit dem Tief Ende Januar direkt beenden.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 29.11.2019 - 07.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2015 - 07.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

