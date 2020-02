In dem Praxistest greift der Netzbetreiber auf Windparks zu, die von Statkraft in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern vermarktet werden und die an dessen Übertragungsnetz oder an ein regionales Verteilnetz angeschlossen sind. Ziel ist es, verschiedene Abrufvarianten zu erproben.Ab Oktober 2021 können auch Erneuerbare-Energien-Anlagen für Redispatch-Maßnahmen zur Behebung von Netzengpässen eingesetzt werden. Das sieht die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vor. Beim Redispatch wird Erzeugung diesseits des Netzengpasses reduziert und jenseits des Engpasses angehoben. Bisher sind solche ...

