Bei der Domain Corp.com kommen unzählige sensible Firmendaten an. Grund dafür ist die Active-Directory-Voreinstellung in alten Windows-Versionen. Jetzt soll die Domain verkauft werden - ein potenzielles Sicherheitsrisiko. In den frühen 1990ern kaufte Mike O'Connor eine ganze Reihe generischer Domains wie Bar.com oder Cafes.com. Manche davon verkaufte er später, eine blieb aber 26 Jahre lang in seinem Besitz: die Domain Corp.com. Jetzt will sich O'Connor aber doch von dem Domainnamen trennen und hätte dafür nach Angaben des Cyber-Sicherheitsjournalisten Brian Krebs gerne 1,7 Millionen US-Dollar. Viel Geld, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...