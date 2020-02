NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für ING auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Die Entwicklung der Anteilsscheine der Bank seien weiter an die der Branche gekoppelt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Jedoch glaube sie, dass der Gegenwind durch Kostensteigerungen - infolge von steigenden Anforderungen an die Legitimationsprüfung - nachlassen werde./ssc/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2020 / 17:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011821202

