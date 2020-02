60 Prozent Rendite, wenn die Aktie gleich bleibt. Und das bis März 2019. In 4 Wochen. Diese Konditionen zeigt kein DAX-Wert - außer Wirecard dank der Volatilität, die wir Euch heute im Abo-Dienst in einem 10-Minuten-Video ganz ausführlich erklärt haben und noch viel mehr zu Wirecard erklärt haben. Hintergründe. Wir empfehlen das Papier MC4KCE allen, die an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...