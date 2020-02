Xerox will den deutlich größeren Hardwarehersteller HP übernehmen. Jetzt hat das Unternehmen mit einem erhöhten Angebot klar gemacht, wie ernst man es meint. Der Drucker- und Kopiererhersteller Xerox ist bereit, für die Übernahme des deutlich größeren PC- und Druckerherstellers HP richtig Geld zu investieren. Statt der bisher gebotenen 22 US-Dollar will Xerox den HP-Anteilseignern nun 24 Dollar je Aktie zahlen. Das erklärte das Unternehmen am Montag in Norwalk im US-Bundesstaat Connecticut. Insgesamt würde Xerox damit fast 35 Milliarden Dollar für HP...

