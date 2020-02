Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Polytec +1,24% auf 7,32, davor 10 Tage im Minus (-13,62% Verlust von 8,37 auf 7,23), RBI -1,04% auf 21,95, davor 5 Tage im Plus (7,67% Zuwachs von 20,6 auf 22,18), ATX -0,88% auf 3119,1, davor 4 Tage im Plus (2,95% Zuwachs von 3056,63 auf 3146,91), ATX Prime -0,79% auf 1577,79, davor 4 Tage im Plus (2,76% Zuwachs von 1547,57 auf 1590,36), Erste Group -1,9% auf 34,62, davor 4 Tage im Plus (6,46% Zuwachs von 33,15 auf 35,29), Lenzing +0,75% auf 67,05, davor 4 Tage im Minus (-6,92% Verlust von 71,5 auf 66,55), Fabasoft +7,98% auf 28,4, davor 4 Tage im Minus (-4,01% Verlust von 27,4 auf 26,3), Strabag -0,17% auf 30,25, davor 3 Tage im Plus (2,71% Zuwachs von 29,5 auf 30,3), Immofinanz -0,2% auf 25,35, davor 3 Tage im Plus (1,4% Zuwachs von 25,05 auf 25,4), ...

