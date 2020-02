Der französische Reifenhersteller Michelin (ISIN: FR0000121261) will eine Dividende von 3,85 Euro je Aktie ausschütten, wie am Montagabend berichtet wurde. Die Ausschüttung wird damit im Vergleich zum Vorjahr (3,70 Euro) um knapp 4 Prozent angehoben. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 105,50 Euro 3,65 Prozent. Die Ausschüttungsquote liegt bei 37,6 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 15. Mai ...

