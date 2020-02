Kindergeld für Volljährige ist an Bedingungen geknüpft, private Unfallversicherungen zahlen nicht jeden Krankenhausaufenthalt und ein Experte gibt Tipps zum Thema Wohnrecht. Die Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Kindergeld: Vater braucht Belege, dass Sohn behindert ist

Eltern steht in der Regel Kindergeld bis zum 18. Geburtstag des Kindes zu. In der Altersgruppe von 18 bis 25 Jahren gibt es Kindergeld, wenn Sohn oder Tochter in der Ausbildung oder im Studium sind. Bei behinderten Kindern gibt es keine allgemeine Altersgrenze. Manchmal ist nicht klar, ob ein Kind behindert ist oder nicht. Dann müssen Finanzgerichte über den Kindergeldanspruch entscheiden. Ein Vater wollte für seinen volljährigen Sohn Kindergeld, weil der psychisch krank sei und daher seine Schulausbildung abbrechen musste.

Die Agentur für Arbeit, die das Kindergeld zahlte, verlangte von dem Vater, die Ärzte seines Sohnes von der Schweigepflicht zu entbinden, was dieser jedoch ablehnte. Zwar legte er ärztliche Unterlagen vor, aus denen ergab sich jedoch kein genaues Krankheitsbild. Die ...

