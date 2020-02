Seit rund drei Monaten ist die neue EZB-Chefin Christine Lagarde im Amt. Und es zeichnet sich ab: Sie setzt auf Konsens und offene Diskussionen. Dafür sollen gefasste Beschlüsse nicht öffentlich kritisiert werden.

Mit der seit November amtierenden neuen EZB-Chefin Christine Lagarde ist ein frischer Wind in die Notenbank-Zentrale am Mainufer in Frankfurt eingezogen. Insider sprechen von einem Kulturwandel. Wie stark der Kontrast zu ihrem Vorgänger Mario Draghi sein wird, erfuhren die Währungshüter der Euro-Länder bereits Tage nach ihrem Amtsantritt. Damals lud Lagarde überraschend den gesamten EZB-Rat zu einem informellen Gedankenaustausch in das Kronberger Schlosshotel in den Hügeln des Taunus ein. In lockerer Atmosphäre inklusive einer Whiskey-Probe gab sie das Versprechen, sie werde den Notenbank-Gouverneuren stärker zuhören, wie zehn mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Von ihr werde es vor wichtigen EZB-Entscheidungen keine öffentlichen Vorfestlegungen geben, was Draghi oftmals vorgehalten wurde.

"Der Wandel ist kulturell, aber ziemlich tiefgehend", sagte einer der Insider. "Die Kultur bestimmt, wie wir Entscheidungen treffen, somit beeinflusst sie die Geldpolitik." Als weiteres Element des damals geschlossenen Pakts bat Lagarde die Ratsmitglieder im Gegenzug um Disziplin. Die Euro-Wächter sollten einmal im 25-köpfigen EZB-Rat gefasste Beschlüsse nicht nachträglich öffentlich angreifen und kritisieren. Interne Streitigkeiten sollten aus den Medien herausgehalten werden. Nach außen solle sich die Europäische Zentralbank (EZB) wieder stärker als geschlossene Einheit präsentieren.

Nach rund drei Monaten im Amt sieht es so aus, als sollte die ehemalige französische Finanzministerin die Entente dazu nutzen, innerhalb der Notenbank subtile, aber einschneidende Veränderungen einzuleiten. Dass Konsens und Geschlossenheit stärker betont werden, hat bereits die Rolle des EZB-Rats gestärkt. Er umfasst die Notenbank-Gouverneure aller 19 Euro-Länder sowie sechs Direktoren inklusive Lagarde und ist das wichtigste Entscheidungsgremium der EZB. Interne Kritiker an Schlüsselmaßnahmen der ultralockeren Geldpolitik wie Bundesbank-Präsident Jens Weidmann finden dort jetzt wieder mehr Gehör, wie viele der Insider sagen.

Die ehemalige Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat allerdings auch klargemacht, dass das von Draghi im Herbst angestoßene große Lockerungspaket - obwohl im EZB-Rat stark umstritten - nicht angetastet werden soll. Geldpolitisch stehen die Zeichen daher erst einmal auf Kontinuität. Lagarde hielt zudem an den wichtigsten Beratern und geldpolitischen Architekten ihres Amtsvorgängers fest. Das gilt auch für den von Draghi eingesetzten Top-Berater, den deutschen Ökonomen Roland Straub.

Zu dem Reuters-Bericht lehnten sowohl Lagarde als auch die EZB eine Stellungnahme ab. Draghi ließ eine entsprechende Nachfrage unbeantwortet.

Keine Telefone, Bitte

Unter Lagarde starten die Sitzungen der Notenbank nun deutlich früher. ...

