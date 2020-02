Die kurze Einschätzung der Lage Kurz vor dem Allzeithoch schwinden im DAX die Kräfte. Der Kampf um ein weiteres kurzfristiges Allzeithoch ist zwar noch nicht entschieden, doch scheinen die Ziele auf der Unterseite an Attraktivität zu gewinnen. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der blauen 2 mit einem Ziel zwischen der unteren lila Eindämmungslinie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...