von Andreas Hohenadl, Euro am SonntagWir sind zwar optimistisch ins Jahr 2019 gegangen, aber dass es am Schluss 40?Prozent Plus werden, hätten wir nicht erwartet", sagt Matthias Born. Auch Armin Zinser gibt zu, dass er sich ein solch hervorragendes Anlageergebnis "nicht erträumt hätte". Born und Zinser managen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...