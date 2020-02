Der Gemeinschaftsstand der deutschen Erzeugerorganisationen für Obst und Gemüse ist traditionell im Design der produktübergreifenden Kampagne "Deutschland - Mein Garten." auf der Fruit Logistica in Halle 20 zu finden. In keiner anderen Halle ist die deutsche Obst- und Gemüsewirtschaft so stark vertreten wie hier. Die "Deutschlandhalle"...

Den vollständigen Artikel lesen ...